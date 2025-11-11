Tunisair : 3 000 passagers portent plainte pour les retards accumulés des vols

Le ministre des Transports, Rached Laâmari, a révélé que la compagnie Tunisair a enregistré près de 3 000 plaintes liées aux retards de vols. Il a toutefois souligné une nette amélioration de la ponctualité des départs, passée de 42 % au premier trimestre 2025 à 62 % actuellement, avec un objectif d’atteindre 90 % d’ici la fin de l’année.

La compagnie exploite aujourd’hui 14 avions, auxquels s’ajoutent 3 appareils loués, mais continue de subir des pertes mensuelles estimées à 22 millions de dinars. Pour redresser la situation, un plan de restructuration global est en cours, comprenant notamment la location de 5 nouveaux avions, la réparation de deux appareils et l’intégration d’un programme de réforme touchant également la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT), la Compagnie tunisienne de navigation et la Société tunisienne d’acconage et de manutention.