Recrutements militaires 2026 : plus de 4 500 postes prévus

La budget de la mission Défense nationale pour l’année 2026, sans tenir compte des ressources propres des établissements publics, est estimé à 6 322,7 millions de dinars en engagement, soit une augmentation de 13 % par rapport au budget de 2025.

L’année prochaine, un ensemble de recrutements est prévu au profit de l’institution militaire :

3 500 recrutements programmés pour les écoles militaires.

859 recrutements dans différentes spécialités qui ne sont pas enseignées dans les écoles militaires, destinés aux militaires et civils des établissements soumis à la comptabilité publique.

186 recrutements pour les établissements non soumis à la comptabilité publique.