El Hiwar Ettounsi annonce des poursuites contre les diffuseurs de fake news

Face à la circulation de fausses informations sur certaines pages des réseaux sociaux concernant sa programmation ramadanesque, la chaîne El Hiwar Ettounsi a publié un communiqué pour rétablir la vérité.

Elle affirme que les rumeurs relatives à la participation de certaines personnes ou à l’intégration de contenus jugés inappropriés dans ses productions ne reposent sur aucun fondement et relèvent de tentatives délibérées de dénigrement et de déstabilisation. La chaîne souligne que la diffusion ou la promotion de fausses nouvelles constitue un délit puni par la loi tunisienne. Elle annonce également avoir rassemblé les preuves numériques nécessaires et compte déposer une plainte officielle contre les auteurs de ces accusations.

Enfin, El Hiwar Ettounsi réaffirme son engagement envers les principes professionnels et éthiques, rappelant que seules les informations publiées sur ses plateformes officielles font foi, et appelle le public à la vigilance face aux rumeurs.