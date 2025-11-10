Tunisie : deuxième exportateur mondial de dattes, selon le PDG du CEPEX

Lors d’une conférence dédiée à la promotion des dattes et de l’huile d’olive, organisée à Kébili ce lundi, le président-directeur général du Centre de promotion des exportations (CEPEX), Mourad Ben Hussein, a mis en avant le rôle stratégique de ces deux filières dans l’économie tunisienne.

Il a rappelé que la Tunisie occupe aujourd’hui la deuxième place mondiale parmi les exportateurs de dattes, un classement qui témoigne de la qualité et de la compétitivité de la production nationale sur les marchés internationaux. Le responsable a également salué la réputation croissante de l’huile d’olive tunisienne, un produit à fort potentiel qui mérite une valorisation et une stratégie de marketing plus ambitieuses à l’échelle mondiale.

Ben Hussein a par ailleurs présenté les grandes lignes du programme promotionnel 2026 du CEPEX, qui vise à renforcer les capacités des entreprises exportatrices, à diversifier les marchés et à consolider la présence de la Tunisie dans ses destinations commerciales traditionnelles tout en explorant de nouveaux horizons.