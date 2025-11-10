Record mondial historique : un couple américain célèbre 83 ans de mariage, le plus long au monde

Eleanor et Lyle Gittens, âgés respectivement de 107 et 108 ans, viennent d’inscrire leur histoire d’amour dans le Guinness Book des records en devenant le couple ayant le plus long mariage au monde.

Mariés depuis 83 ans, ces deux Américains incarnent une fidélité rare et émouvante. Leur rencontre remonte à 1941, lors d’un match de basket, avant de s’unir le 4 juin 1942, alors que Lyle bénéficiait d’une brève permission militaire en pleine Seconde Guerre mondiale. Depuis, ils ont traversé ensemble les épreuves et les joies de la vie, élevé trois enfants et partagé près de huit décennies à New York avant de s’installer à Miami auprès de leur fille.

Interrogés par l’organisation LongeviQuest, à l’origine de la validation du record, les Gittens ont confié avec une simplicité désarmante le secret de leur union exceptionnelle : « Nous nous aimons. » Une déclaration sincère qui résume à elle seule toute la force et la beauté de leur long parcours commun.