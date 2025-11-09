Tunisie – Rallye Phoenix 2025 : le Tunisien Abdelkarim Ben Hassan remporte le titre

La Tunisie brille au Rallye Phoenix 2025 ! Le sud tunisien a récemment vibré au rythme du sport mécanique et du tourisme, notamment à Douz, capitale du désert tunisien, qui a accueilli des étapes majeures du Rallye International Phoenix, organisé par RBI Sport sous la supervision de la Fédération tunisienne de l’automobile.

L’événement, tenu du 31 octobre au 6 novembre 2025, est considéré comme l’un des plus grands rendez-vous sportifs en Tunisie dans le domaine du rallye-raid, réunissant plus de 100 concurrents issus de 10 nationalités différentes, dont plusieurs Tunisiens et Algériens.

La participation tunisienne a particulièrement brillé : Abdelkarim Ben Hassan, originaire de Douz (gouvernorat de Kébili), s’est imposé à la première place du classement général dans la catégorie des voitures limitées, tandis que Abdennour Bouzid a décroché la troisième place, et Abdelkader El Bey a signé une participation honorable.

Cette édition, marquée par une dernière étape spectaculaire de 404 km reliant Douz à Monastir, a confirmé la passion et le talent des pilotes tunisiens, tout en renforçant l’image du pays comme destination phare du tourisme sportif et d’aventure.