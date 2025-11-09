Campagne de contrôle : des tonnes de produits alimentaires non conformes saisies à travers la Tunisie

Les équipes centrales et régionales relevant de l’Autorité nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires ont saisi, durant la première semaine de novembre 2025, plus de 14 tonnes et 690 litres de denrées alimentaires impropres à la consommation ou non conformes aux normes en vigueur.

Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une série de campagnes de contrôle intensif menées à travers le pays, visant les unités de production, les entrepôts de stockage ainsi que les points de vente, afin de garantir la sécurité des consommateurs et de lutter contre la commercialisation de produits alimentaires frauduleux.