Football – Ligue 1 (14e journée) : Les résultats des matches de samedi

Résultat des rencontres de la 14e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputées samedi:

Samedi 8 novembre :

A Bizerte :

CA Bizertin 1 Ibrahima Cissoko (30/SP)

ES Sahel 1 Mohamed Dhaoui (33)

A Monastir :

US Monastir 2 Mehdi Ganouni (8), Fakhreddine Ben Youssef (45)

JS Kairouan 0

A Sfax :

CS Sfaxien 2 Iyed Belwafi (35), Hassamadou Ouédraogo (87)

AS Marsa 0

A Gabès :

AS Gabès 1 Gislain Ahoudo (27)

AS Soliman 1 Jack Diarra (47)

Dimanche 9 novembre :

A Radès : Club Africain – Espérance de Tunis Arb: Amir Loucif/ VAR: Hamdi Guenaoui

A Metlaoui : ES Metlaoui – ES Zarzis Arb: Hosni Neili/ VAR: Amine Feguir

A Ben Guerdane : US Ben Guerdane – Stade Tunisien Arb: Khaled Gouider/ VAR: Montassar Belarbi

Lundi 10 novembre :

Au Zouiten : JS Omrane – Olympique Béja Arb: Mohamed Akel/ VAR: Majdi Bellagha

Classement Pts J G N D BP BC Dif

1. Espérance ST 30 13 9 3 1 23 3 +20

2. Club Africain 27 13 8 3 2 18 7 +11

3. Stade Tunisien 27 13 7 6 0 14 3 +11

4. CS Sfaxien 23 14 6 5 3 17 9 +08

5. US Monastir 23 14 5 8 1 15 9 +06

6. ES Zarzis 20 13 6 2 5 15 14 +01

7. ES Métlaoui 19 13 5 4 4 9 11 -02

8. Etoile du Sahel 19 14 5 4 5 17 13 +04

9. AS Marsa 16 14 5 1 8 14 14 00

10. JS Omrane 16 13 4 4 5 9 14 -05

11. CA Bizertin 16 14 4 4 6 10 12 -02

12. USB Guerdane 15 13 3 6 4 9 9 00

13. JS Kairouan 13 14 4 1 9 10 26 -16

14. AS Soliman 11 14 2 5 7 6 13 -07

15. AS Gabès 9 14 1 6 7 7 17 -10

16. O. Béja 8 13 2 2 9 4 23 -19