Souhir Ben Amara annonce son retrait de la pièce “Chute Libre”

L’actrice tunisienne Souhir Ben Amara a annoncé, à travers un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, son retrait de la pièce de théâtre « Chute Libre ».

Elle explique avoir rejoint ce projet avec conviction, estimant qu’il mettait en lumière la réalité des artistes en Tunisie et la valeur de leur travail. Toutefois, l’actrice affirme que les principes défendus sur scène ne sont plus respectés en coulisses, la poussant à prendre une décision par respect pour elle-même, pour sa profession et pour le public.

Sans entrer dans les détails, Souhir Ben Amara souligne qu’elle quitte le projet en restant fidèle à ses valeurs d’intégrité, de sincérité et de dignité artistique, réaffirmant ainsi son attachement à une vision du théâtre fondée sur l’éthique et la liberté.