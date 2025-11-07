Décès du père du rappeur tunisien A.L.A : une vague d’émotion sur les réseaux sociaux

Une triste nouvelle secoue la scène musicale tunisienne : le père du rappeur A.L.A est décédé. Très touché par cette perte, l’artiste, connu pour ses textes profonds et son style unique, a reçu de nombreux messages de soutien de la part de ses fans et de ses collègues du monde musical.

A.L.A, considéré comme l’une des figures emblématiques du rap tunisien, traverse une période difficile marquée par le deuil et l’émotion. Que Dieu accorde à son père Sa miséricorde et l’accueille dans Son vaste paradis.