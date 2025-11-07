Affaire de “racisme” : Sonia Dahmani conduite à la Cour d’appel de Tunis

L’avocat Sami Ben Ghazi a indiqué, dans une publication sur son compte Facebook, que Sonia Dahmani a été conduite ce vendredi devant la Cour d’appel de Tunis, 17ᵉ chambre, sans que son équipe de défense n’en soit informée au préalable, ni qu’elle-même ait été avisée.

Cette comparution concerne la deuxième affaire dans laquelle elle est poursuivie pour “racisme”, et pour laquelle un jugement de première instance avait déjà été rendu, la condamnant à deux ans de prison.

Selon la même source, Sonia Dahmani a demandé le report de l’audience, qui a été reprogrammée au 21 novembre.