Huile d’olive tunisienne : des prêts sans garantie pour aider les petits producteurs

Face aux difficultés rencontrées par les petits oléiculteurs, les autorités tunisiennes ont annoncé des mesures exceptionnelles de soutien, incluant notamment des prêts sans garantie afin d’alléger leurs charges et d’assurer la continuité de la production.

En parallèle, les importations d’huile d’olive ont connu une hausse notable en 2025, atteignant 3 500 tonnes, essentiellement sous forme d’huile conditionnée, contre 1 500 tonnes les années précédentes. Selon Moez Ben Omar, la Tunisie mise aujourd’hui sur la valorisation de son huile d’olive à travers l’essor des produits conditionnés et biologiques, le renforcement des stratégies de commercialisation et la consolidation de sa position de leader mondial de l’huile d’olive biologique.

L’enjeu principal demeure de transformer ce succès en un levier durable pour toute la filière, en assurant une meilleure répartition des bénéfices et un appui concret aux producteurs locaux.