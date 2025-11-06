Hannibal Kadhafi libre : le Liban lève la caution financière imposée au fils de Mouammar Kadhafi

Le gouvernement d’union nationale en Libye a annoncé, jeudi, la libération par les autorités libanaises de Hannibal Kadhafi, fils du défunt dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, ainsi que la levée de la caution financière qui lui avait été imposée.

Dans un communiqué officiel, le gouvernement libyen a exprimé sa « profonde gratitude » au président libanais Joseph Aoun et au président du Parlement Nabih Berri pour leur coopération dans le dénouement de cette affaire. Il a souligné que cette décision est le fruit d’efforts diplomatiques soutenus et d’un traitement à la fois juridique et humanitaire, témoignant de la solidité des relations entre les deux pays.

De son côté, Saadi Kadhafi, frère de Hannibal, a confirmé la nouvelle sur la plateforme X, remerciant le gouvernement libanais ainsi que le Premier ministre libyen Abdelhamid Dbeibah et plusieurs responsables ayant contribué à la résolution du dossier.