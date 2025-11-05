Publicité interdite : le Conseil de l’Ordre des médecins de Tunisie durcit le ton

Le Conseil National de l’Ordre des Médecins de Tunisie rappelle avec la plus grande fermeté que toute forme de publicité, directe ou indirecte, est strictement interdite par le Code de déontologie médicale.

Dans un communiqué publié mardi soir, Le Conseil National informe que des procédures disciplinaires ont déjà été engagées, d’autres sont en cours à l’encontre des médecins ayant contrevenu aux règles déontologiques relatives à l’interdiction de la publicité et avertit que toute nouvelle infraction constatée fera l’objet de poursuites, pouvant aller jusqu’à la radiation du Tableau de l’Ordre.

“Tous les médecins sont tenus de se conformer rigoureusement aux dispositions du Code de déontologie médicale ainsi qu’à la Charte de déontologie médicale relative à l’usage du web, des médias et des supports numériques”, lit-on dans le communiqué.

Les médecins concernés doivent procéder sans délai au retrait de toute publication en ligne à caractère publicitaire, quelle qu’en soit la forme : texte, image, vidéo, témoignage, sponsoring ou recours à des influenceurs.

Le Conseil National réaffirme sa détermination à faire respecter la déontologie médicale, à préserver la dignité de la profession et à protéger l’intérêt supérieur des patients et de la société.