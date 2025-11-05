Libération provisoire de l’homme d’affaires Abdelaziz Makhloufi

Le juge d’instruction près le Pôle judiciaire économique et financier a accordé une libération provisoire sous caution de 50 millions de dinars à l’homme d’affaires Abdelaziz Makhloufi, a indiqué mercredi une source judiciaire à l’agence TAP.

Il convient de rappeler que Makhloufi fait l’objet d’une enquête judiciaire dans le cadre de l’affaire de “Henchir Chaâl” dans laquelle sont également impliqués un ancien ministre de l’Agriculture, des anciens cadres du même département, ainsi que des employés et des ingénieurs au sein de “Henchi Chaâl”.

Une chambre spécialisée dans les dossiers de corruption financière, relevant du Tribunal de première instance de Tunis, avait précédemment classé sans suite les poursuites engagées contre Makhloufi après la conclusion d’un accord avec l’administration douanière.

Cette même chambre avait également classé sans suite deux autres affaires contre Makhloufi, ancien président du Club Sportif Sfaxien, dans le cadre d’un accord à l’amiable.