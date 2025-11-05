Enseignement supérieur : ouverture d’un concours pour 1 350 postes de maîtres-assistants

Un arrêté du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, publié ce mardi au Journal officiel de la République tunisienne (n°132), annonce l’ouverture d’un concours pour le recrutement de 1 350 maîtres-assistants dans le corps des enseignants-chercheurs relevant des universités tunisiennes.

Selon l’article premier de la décision, le concours débutera le 9 février 2026 et se poursuivra les jours suivants. Au total, 60 spécialités sont concernées, les plus représentées étant l’informatique (232 postes), la finance et la comptabilité (67), la langue anglaise (54), le design (81) et les mathématiques (52).

Les inscriptions en ligne seront ouvertes du lundi 8 décembre au lundi 22 décembre 2025 à midi, via le site officiel des concours du ministère : https://concours-recrutement.mes.rnu.tn

Les dossiers de candidature devront être déposés auprès des sièges des universités du jeudi 25 décembre 2025 au vendredi 9 janvier 2026.

L’article 5 du même arrêté précise que chaque candidat doit soumettre l’ensemble de ses travaux scientifiques (ouvrages, recherches, mémoires, cours et travaux dirigés) en deux exemplaires papier et trois exemplaires numériques.