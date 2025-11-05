Ben Arous : arrestation de cinq individus soupçonnés d’un réseau de cocaïne reliant l’Europe et la Tunisie

Le juge d’instruction près le tribunal de première instance de Ben Arous a ordonné, ce mercredi, la mise en détention de cinq individus, dont une femme, soupçonnés d’appartenir à un réseau international de trafic de cocaïne entre l’Europe et la Tunisie.

Cette décision intervient à la suite d’une vaste opération menée par la sous-direction de lutte contre les stupéfiants relevant de la direction de la police judiciaire à El Gorjani. Les agents ont réussi à démanteler un réseau bien structuré, actif dans l’importation et la distribution de cocaïne sur le territoire tunisien. Deux kilogrammes de drogue ont été saisis lors de l’opération, confirmant l’ampleur du trafic. Les investigations ont permis d’identifier plusieurs zones d’activité du réseau, notamment à Hay Hlel, El Mourouj, Hammam Lif et Borj Louzir à Ezzahra. Parmi les personnes arrêtées figurent une jeune femme et un chauffeur de taxi, tandis que d’autres complices restent activement recherchés.

Les suspects ont été inculpés pour appartenance à un réseau international de trafic de stupéfiants et blanchiment d’argent. Cette affaire témoigne du renforcement des efforts de la police tunisienne dans la lutte contre le narcotrafic, appuyés par une coopération accrue avec les services européens.