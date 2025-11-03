Tunisie : Prévisions météo pour lundi 3 novembre 2025

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), la journée de lundi 3 novembre 2025 sera marquée par un temps partiellement nuageux, avec des passages parfois denses sur l’ensemble du pays.

Des pluies éparses sont attendues dans les régions du nord, avant de gagner localement le centre et le sud-est au fil de la journée.

Les températures enregistreront une légère baisse par rapport aux jours précédents.

Le vent soufflera du secteur nord sur le nord et le centre, et du secteur est sur le sud, devenant relativement fort près des côtes et des reliefs, mais faible à modéré ailleurs.

La mer sera très agitée à forte au nord, et localement agitée à très agitée sur le reste des côtes.