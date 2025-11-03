Tunisie : le marché parallèle domine 80 % du secteur de la chaussure

Le président de la Fédération nationale du cuir et de la chaussure, Wajdi Dhouib, a alerté sur la grave crise que traverse le secteur, soulignant que le marché parallèle contrôle désormais près de 80 % du commerce de la chaussure en Tunisie.

Lors d’une assemblée sectorielle, il a dénoncé le laxisme dans l’application des lois protégeant le consommateur et soutenant la production locale, estimant que cette dérive met en péril l’économie nationale. Dhouib a précisé que la majorité des chaussures vendues dans le circuit informel sont d’origine inconnue et peuvent contenir des substances nocives, voire cancérigènes. Il a rappelé que le secteur, autrefois florissant avec 520 entreprises et plus de 6000 artisans en 2010, ne compte plus aujourd’hui qu’environ 180 structures employant à peine 1500 artisans.

Face à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, il a plaidé pour une réforme du système de formation professionnelle. Malgré ce contexte difficile, il a noté une amélioration des exportations, qui pourraient, selon lui, doubler si les autorités répondaient aux attentes des professionnels du secteur.