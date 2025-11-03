RFR Bardo : fermeture de la rue Taïeb Mhiri pendant 6 mois pour travaux

La société chargée de la réalisation du Réseau Ferroviaire Rapide (RFR) a annoncé la fermeture temporaire d’un tronçon de la rue Taïeb Mhiri, au niveau du Bardo, entre les rues Bach Hamba et Jugurtha.

Cette mesure, qui entre en vigueur à partir du mardi 4 novembre 2025 à 1h du matin, s’étendra sur une période de six mois afin de permettre l’avancement des travaux du tronçon D du projet. Un plan de déviation a été mis en place en coordination avec les autorités locales et les services de la circulation pour faciliter le déplacement des automobilistes. Les usagers venant de la place du Bardo pourront passer par la CNAM vers l’avenue de la République, tandis que ceux arrivant de Mellasine pourront emprunter l’avenue de la Liberté ou la rue Jugurtha.

Les rues secondaires avoisinantes, notamment Farhat Hached, Larbi Zarrouk et 13 Août, seront également concernées par ces restrictions. Les automobilistes sont ainsi appelés à la prudence et à la patience durant toute la durée du chantier.