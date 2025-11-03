Noureddine Nouri détaille les avancées du programme Edunet 10 et l’enseignement technologique en primaire

Le ministre de l’Éducation, Noureddine Nouri, a indiqué lundi que le ministère était intervenu dans l’entretien et la rénovation de 30 % des établissements scolaires et créé 13 nouveaux établissements.

Dans une déclaration à l’agence TAP lors de sa visite de travail dans le gouvernorat de Nabeul, Nouri a ajouté que cette visite s’inscrit dans le cadre d’une inspection de plusieurs établissements d’enseignement de la région afin d’évaluer les réalisations, le niveau d’entretien, les engagements et les nouvelles créations, et d’identifier les problèmes afin de prendre les mesures et les décisions nécessaires pour les résoudre.

D’autre part, il a souligné que la plupart des écoles sont aujourd’hui connectées à un réseau d’Internet haut débit grâce à la mise en œuvre du programme « Edunet 10 » et dotées des équipements informatiques nécessaires afin d’équiper les salles et les laboratoires informatiques et les adapter au développement du système éducatif, pour garantir l’équité et l’égalité entre tous les élèves dans toutes les régions de la Tunisie.

En ce qui concerne le programme d’enseignement technologique dans les écoles primaires, Noureddine Nouri a souligné que le ministère permet désormais aux élèves de mettre en pratique leurs compétences manuelles et sensorielles à l’école, et de s’éloigner des travaux prêts à l’emploi vendus à des prix exorbitants dans les librairies et autres espaces.

En ce qui concerne les examens, le ministre de l’Éducation a souligné que le ministère a prolongé les délais des examens oraux pour le niveau primaire sur un mois, dans le but d’épargner aux élèves et aux parents le stress qu’ils subissent pendant cette période.