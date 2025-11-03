Coupe du monde U17 : la Tunisie débute en force avec un triomphe 6-0 face aux Fidji

Pour son entrée en lice à la Coupe du monde U17 qui se déroule au Qatar, la sélection tunisienne a fait forte impression en écrasant les Fidji sur le score sans appel de 6 à 0.

Les jeunes Aigles de Carthage ont livré une prestation aboutie, marquée par les doublés de Wassim Salama (30ᵉ, 54ᵉ) et de Fadi Tlayechi (35ᵉ, 85ᵉ), ainsi que les réalisations d’Anis Saïdi (74ᵉ) et de Saifeddine Hajj Abdallah (80ᵉ).

Une victoire éclatante qui permet à la Tunisie de s’emparer de la première place du groupe D avec trois points, devant l’Argentine, victorieuse de la Belgique (3-2). Ce succès lance idéalement les Tunisiens dans la compétition et renforce leurs ambitions pour la suite du tournoi.