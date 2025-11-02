Wafa Mahjoub décroche l’or au Championnat international de karaté Univers Moscou 2025

La karatéka tunisienne Wafa Mahjoub a signé un exploit retentissant à Moscou en remportant la médaille d’or dans la catégorie des moins de 61 kg (Kumite) lors du Championnat international de karaté Univers 2025.

En finale, elle a dominé la Kazakhe Kanay Assel sur le score de 3 à 1, après un parcours remarquable. La Tunisienne s’était auparavant imposée en demi-finale face à la Russe Basangova Altana (8-3) et en quart de finale contre l’Iranienne Ahmadi Mehrnegar (3-2).

Grâce à cette performance éclatante, Wafa Mahjoub confirme son statut de référence du karaté féminin tunisien et hisse haut les couleurs de la Tunisie sur la scène internationale.