Tunisie : le ministère de la Santé alerte contre l’usage abusif des antibiotiques

Le ministère de la Santé a lancé un appel à la prudence face à l’usage abusif des antibiotiques, rappelant qu’ils ne constituent pas une solution universelle contre toutes les maladies.

Dans une publication datée du 2 novembre 2025, le ministère a averti que l’utilisation excessive et désordonnée de ces médicaments peut réduire leur efficacité et les rendre inefficaces en cas de réel besoin. Il a précisé que les antibiotiques ne sont efficaces que contre les infections bactériennes, et qu’ils demeurent inutiles face aux maladies virales telles que le rhume ou la grippe. Les citoyens sont ainsi invités à ne pas exiger d’antibiotiques sans prescription médicale et à respecter rigoureusement la dose et la durée du traitement.

À travers cette campagne de sensibilisation, le ministère insiste sur le fait que la préservation de l’efficacité des antibiotiques est une responsabilité collective, essentielle pour protéger la santé publique et les générations futures.