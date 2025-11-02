Natation avec palmes : Sara Ben Ahmed remporte l’or et fait briller la Tunisie à Abou Dhabi

La nageuse tunisienne Sara Ben Ahmed continue de briller sur la scène internationale. Elle a décroché, samedi à Abou Dhabi, la médaille d’or du 400 mètres bi-palmes lors de la Coupe du monde de natation avec palmes, signant un temps remarquable de 3 minutes 59 secondes et 21 centièmes.

La jeune championne a devancé l’Égyptienne Rokaya Essam Mohamed (4:08.28) et la Kazakhe Alisa Asylgarayeva (4:14.00), confirmant ainsi sa domination dans la discipline. Cette nouvelle victoire s’ajoute à son titre mondial junior du 1000 mètres bi-palmes, remporté le 9 octobre dernier à Al-Alamein, en Égypte. Grâce à ses performances impressionnantes, Sara Ben Ahmed s’impose comme l’une des grandes promesses de la natation tunisienne et un symbole de réussite pour le sport féminin national.