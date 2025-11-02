Charles Coste, dernier champion olympique de 1948, s’éteint à 101 ans

Le monde du sport pleure la disparition de Charles Coste, dernier témoin d’une génération héroïque du mouvement olympique.

Décédé à l’âge de 101 ans, ce grand nom du cyclisme français avait marqué l’histoire en remportant la médaille d’or aux Jeux olympiques de Londres en 1948, lors de l’épreuve de poursuite par équipes sur piste aux côtés de Serge Blusson, Pierre Adam et Fernand Decanali. En 2024, il avait ému la France entière en transmettant la flamme olympique à Teddy Riner et Marie-José Pérec à Paris, symbole d’un passage de témoin entre générations. Honoré de la Légion d’honneur en 2022 par Tony Estanguet, Charles Coste laisse derrière lui un héritage sportif et humain considérable.

Devenu ensuite cycliste professionnel sur route, il participa à deux Tours de France et trois Giros, incarnant jusqu’à la fin la passion, la persévérance et l’esprit olympique.