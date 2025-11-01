Tunisie : Prévisions météo du samedi 1er novembre 2025

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM) pour samedi 1er novembre 2025, le temps sera caractérisé par des passages nuageux sur la plupart des régions, devenant parfois plus denses sur les côtes de l’Est.

Les températures enregistreront une légère hausse par rapport aux jours précédents.

Le vent soufflera du secteur nord sur le nord et le centre, et du secteur est sur le sud, avec une intensité faible à modérée. La mer sera agitée, puis deviendra peu agitée au fil de la journée.