Tunisie : feu vert à la réhabilitation de l’hôtel Le Lac, joyau architectural des années 1970

Après plusieurs années de controverse autour de son éventuelle démolition, l’hôtel Le Lac à Tunis connaîtra finalement une seconde vie. Une réunion tenue la semaine dernière, réunissant des représentants de l’Instance tunisienne de l’investissement, de la Libyan Foreign Investment Company et du ministère du Tourisme, a entériné la relance du projet de réhabilitation de cet établissement emblématique.

L’objectif est d’en faire un symbole du renouveau urbain et touristique de la capitale. De nouveaux investissements seront mobilisés pour transformer ce monument, célèbre pour son architecture audacieuse en forme de pyramide inversée, en un modèle de valorisation du patrimoine et de dynamisation du tissu urbain. Conçu au début des années 1970 par l’architecte italien Raffaele Contigiani, l’hôtel Le Lac reste une référence du paysage architectural tunisien.

Son sauvetage marque ainsi la volonté des autorités et des partenaires libyens de préserver un pan important de la mémoire architecturale de Tunis tout en insufflant une nouvelle dynamique à son développement touristique.