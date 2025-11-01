Lamine Yamal confirme sa rupture avec Nicki Nicole

Lamine Yamal a mis fin aux rumeurs en confirmant officiellement sa séparation avec la chanteuse argentine Nicki Nicole.

C’est lors de l’émission « D Corazón » sur la chaîne publique espagnole TVE que le jeune prodige du FC Barcelone a déclaré : « Nous nous sommes simplement séparés, c’est tout. » Leur histoire, rendue publique en août dernier après la publication d’une photo commune sur Instagram, aura duré à peine deux mois. Le couple, très médiatisé depuis la fête des 18 ans de Yamal, suscitait déjà l’intérêt des fans sur les réseaux sociaux.

Ces derniers jours, des rumeurs d’infidélité avaient circulé à la suite d’un voyage du joueur à Milan, mais Lamine Yamal a tenu à démentir toute tromperie, précisant qu’aucun tiers n’était impliqué dans cette rupture.