La chambre criminelle près la cour d’appel de Tunis a reporté au 21 novembre l’examen de l’affaire opposant l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) à la présidente du Parti Destourien Libre (PDL), Abir Moussi, a annoncé ce vendredi Me Nafâa Laribi, avocat membre de la défense.

Le report de l’audience a été décidé pour lui permettre de se faire assister par un avocat. Dans une déclaration à l’agence TAP, Me Laribi a tenu à préciser qu’aucune décision n’a encore été rendue concernant la demande relative au statut juridique de sa cliente.

Abir Moussi était présente lors de l’audience pour contester le jugement rendu en première instance rendu le 12 juin dernier, qui la condamnait à deux ans de prison ferme dans le cadre d’une plainte déposée par l’ISIE, sur la base du Décret-loi n°54.