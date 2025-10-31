Le Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT) a dénoncé, dans une déclaration vendredi, le gel des activités de l’association des journalistes de Nawaat, le qualifiant d’atteinte directe à la liberté de la presse.

Le SNJT exprime sa pleine solidarité avec les journalistes du site Nawaat et souligne son engagement à prendre toutes les mesures juridiques et pratiques pour défendre leur droit à travailler librement et pour faire face à toute tentative de retour au contrôle et à la domination longtemps exercés sur les médias et les composantes de la société civile.

L’association a été soumise durant plus d’une année à un audit financier global et a fourni aux autorités tous les documents demandés. Elle a, en plus, répondu à toutes les correspondances dans le respect de la loi 88/2011 organisant les associations, a tenu à préciser le syndicat qui considère que la décision de suspendre les activités de l’association des journalistes de Nawaat est une tentative de museler une des tribunes médiatiques les plus indépendants en Tunisie.

La liberté de la presse et de l’action associative constituent un droit fondamental garanti par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la Tunisie, rappelle le SNJT qui affirme son refus de voir les procédures administratives et sécuritaires utilisées comme prétexte pour assujettir la société civile.

Le syndicat appelle, dans sa déclaration, à la levée des restrictions sur les associations et aux institutions médiatiques indépendantes.

Le SNJT insiste, également, sur le respect de la Constitution et des normes internationales relatives à la liberté d’expression et d’organisation, estimant que pareilles pratiques ne font que miner la crédibilité des institutions de l’État aux yeux de l’opinion publique nationale et internationale.