Tunis : plus de 90 km de plages ont disparu

Le chercheur tunisien spécialisé en environnement, Hamdi Hachad, a tiré la sonnette d’alarme sur la disparition progressive des plages tunisiennes, estimant que plus de 90 kilomètres de littoral ont été perdus ces dernières années.

Selon lui, cette érosion alarmante résulte à la fois de facteurs climatiques, tels que la montée du niveau de la mer Méditerranée et l’augmentation des tempêtes marines, mais aussi de pratiques humaines néfastes, comme la construction anarchique au bord de l’eau et le retrait des plantes marines protectrices, notamment la posidonie. Hachad souligne que certaines zones, comme Hammamet, Soliman et Djerba, voient leurs plages reculer de plusieurs mètres chaque année, menaçant directement le tourisme, pilier essentiel de l’économie nationale.

Le chercheur appelle à une gestion durable du littoral, préconisant l’arrêt du nettoyage mécanique des plages, la préservation des herbiers marins, la reconstitution des dunes et l’instauration de zones interdites à la construction. Il plaide également pour une stratégie nationale de protection côtière, fondée sur des études scientifiques et une coordination renforcée entre les autorités locales et les ministères concernés.