Marathon COMAR de Tunis-Carthage : rendez-vous le 30 novembre pour la 38e édition

La capitale tunisienne se prépare à vibrer au rythme de la 38e édition du Marathon COMAR de Tunis-Carthage, dont le coup d’envoi sera donné le dimanche 30 novembre 2025. Placé sous le haut patronage du ministère de la Jeunesse et des Sports et organisé en partenariat étroit avec la Fédération Tunisienne d’Athlétisme (FTA), l’événement promet une grande fête du sport ouverte à tous.

Afin de répondre aux attentes de tous les passionnés de running, l’édition 2025 proposera un plateau complet de courses. Le Marathon (42,195 km) est destiné aux chercheurs de performance absolue. Le Semi-Marathon (21,1 km) offre un défi accessible. La Course Pour Tous (5 km) est idéale pour les débutants et les familles. Enfin, le Kids Marathon est spécialement conçu pour les jeunes sportifs âgés de 7 à 14 ans. La matinée sportive s’achèvera par une cérémonie de remise des prix venant couronner les efforts des participants.

Au-delà de la compétition, le Marathon COMAR affiche une double ambition : renforcer son attractivité internationale en séduisant un public de coureurs toujours plus nombreux, en provenance du Maghreb, d’Europe et au-delà, et promouvoir la pratique sportive en tant que levier essentiel de santé publique et de cohésion sociale.

La sécurité et le bien-être des participants sont une priorité absolue. Un dispositif complet de sécurité et d’assistance médicale sera déployé sur l’ensemble des parcours. Il comprendra des postes de secours régulièrement espacés, tous les 5 km, une flotte d’ambulances et de motos médicales pour des interventions rapides, ainsi que des antennes médicales fixes aux points de départ et d’arrivée. Pour garantir un chronométrage d’une précision irréprochable, tous les dossards des coureurs seront équipés de puces électroniques.

Bien plus qu’un simple événement sportif, le marathon vise à renforcer sa dimension internationale et à promouvoir le sport-santé. Cette édition réaffirme également son engagement environnemental à travers l’opération “1 dinar collecté = 1 arbre planté”. Les coureurs peuvent opter pour un “dossard solidaire” afin de contribuer directement au reboisement et à la neutralité carbone.