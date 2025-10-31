Gabès : des milliers de citoyens marchent pour dénoncer la pollution industrielle

À Gabès, une vaste marche pacifique a réuni ce vendredi près de 3 000 personnes, parmi lesquelles de nombreux citoyens et militants associatifs, venus dénoncer la pollution industrielle qui empoisonne leur région.

Parti de la mosquée Al-Jadid, au cœur de Jara, le cortège a rejoint la plage Essalem, dans la zone d’Ennazla, située à proximité des usines du Groupe chimique tunisien, principales sources de contamination de l’air et du littoral.

À travers des pancartes et des slogans percutants, les manifestants ont exigé la fermeture des unités industrielles les plus polluantes et la reconnaissance effective de leur droit fondamental à un environnement sain, garantissant aux habitants du Grand Gabès de respirer un air pur et de vivre dignement.