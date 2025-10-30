Tunisie : un milliard de dinars réservé aux augmentations salariales dans le budget 2026

Le ministère des Finances a prévu une enveloppe d’un milliard de dinars pour la hausse des salaires dans la fonction publique et le secteur public dans le cadre du budget de l’année 2026, estimé à 52,56 milliards de dinars, soit une augmentation de 7,3 % par rapport à 2025.

Les dépenses, quant à elles, atteindront 63,58 milliards de dinars, enregistrant une hausse de 8,9 %. Les recettes fiscales représenteront 90,9 % du total des ressources, traduisant la forte dépendance de l’État aux impôts et taxes.

Le gouvernement souligne, par ailleurs, son engagement à élargir l’assiette fiscale afin de lutter contre l’évasion et à renforcer l’autofinancement à travers une meilleure mobilisation des ressources nationales.