Affaire Sanki Assoudi : rejet de la demande de libération et report du procès

La chambre criminelle de la Cour d’appel de Tunis a refusé la demande de libération déposée par Sanki Assoudi, ancien secrétaire général régional de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) à Kasserine.

L’audience a été reportée au mois de novembre, selon une source judiciaire.

Sanki Assoudi avait été condamné en première instance à dix ans de prison ferme pour des faits présumés de corruption administrative et de falsification de diplômes techniques en lien avec ses fonctions dans une entreprise publique de Kasserine.

La défense a introduit un recours en appel pour contester cette décision, mais la Cour a maintenu la détention préventive de l’accusé dans l’attente du nouveau procès.