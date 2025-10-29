Tunisie : Pétition de la société civile contre le gel des activités du FTDES

Un collectif de la société civile a fustigé la décision de geler les activités du Forum Tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES) pendant un mois, estimant qu’il s’agit “d’une mesure administrative injuste et arbitraire”

Le collectif a exprimé sa réaction à travers une pétition publiée, mardi soir, par la coalition Soumoud.

Les signataires de la pétition, dont des organisations, des associations, des partis et des personnalités indépendantes ont souligné que le gel des activités du FTDES est une mesure qui s’inscrit dans le droit-fil d’une “politique systématique” ciblant les organisations de la société civile et les acteurs de défense des droits et des libertés.

Il s’agit également d’une décision qui confirme à nouveau la poursuite de la politique gouvernementale visant à resserrer l’étau autour de l’espace civil, notamment, après la suspension des activités de l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) fin de la semaine dernière.

Pour les signataires de la pétition, ces récentes mesures procèdent d’une volonté claire de faire taire les voix qui défendent les catégories vulnérables et démunies et qui surveillent de visu les incidences de la crise économique et sociale sur les citoyens.

Ils ont également souligné que le FTDES est un pilier fondamental dans le suivi des mouvements sociaux, la documentation des violations et la défense du droit au travail, à la dignité et à la justice sociale, estimant que la suspension de ses activités constitue “une atteinte directe” aux acquis de la révolution et à la liberté d’association garantie par la Constitution et la loi.

Au terme de leur pétition, le collectif de la société civile a revendiqué « le retrait immédiat” de cette décision et la fin de la « politique d’intimidation administrative et juridique à l’égard des organisations nationales indépendantes ».

La pétition a été signée par un collectif regroupant 26 organisations et associations, 11 partis politiques et plus d’une centaine de personnalités publiques.

Lundi, Le porte-parole officiel du FTDES a annoncé que le Forum avait reçu une ordonnance sur requête signée par le premier vice-président du tribunal de première instance de Tunis portant suspension des activités du Forum pendant un mois.