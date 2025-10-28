Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, s’est dit “gravement” préoccupé par la récente escalade militaire dans la ville soudanaise d’El Fasher, dans l’État du Darfour-Nord, appelant les belligérants à prendre des mesures “concrètes” vers un règlement négocié du conflit.

Dans un communiqué publié, lundi, par son porte-parole, le chef de l’ONU a indiqué que depuis plus de dix-huit mois, El Fasher et les zones environnantes du Darfour Nord sont “l’épicentre de la souffrance”, notant que des centaines de milliers de civils “sont pris au piège par un siège de plus en plus intense”.

Il a, dans ce cadre, réitéré son appel à la fin immédiate de cet état de siège et à une livraison sûre, rapide et sans entrave de l’aide humanitaire en faveur de ces civils qui sont également confrontés à la malnutrition et à la maladie.

Dimanche, le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires de l’ONU, Tom Fletcher, a, de son côté, appelé à “un cessez-le-feu immédiat à El Fasher, au Darfour et dans tout le Soudan”, en soulignant que les civils “doivent pouvoir circuler en toute sécurité et avoir accès à l’aide, et ceux qui fuient vers des zones plus sûres doivent pouvoir le faire en toute sécurité et dans la dignité”.

“Ceux qui restent, y compris les intervenants humanitaires locaux, doivent être protégés”, a-t-il dit.

Il a, en outre, insisté sur l’impératif de garantir un accès humanitaire sûr, rapide et sans entrave à tous les civils dans le besoin. “Nous disposons de fournitures vitales, mais l’intensification des attaques nous empêche d’acheminer l’aide”, a-t-il regretté.