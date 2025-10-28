Protection civile : 422 interventions en 24h

La Protection civile a effectué 422 interventions au cours des dernières 24 heures, annonce, mardi, le porte-parole de la Protection civile sur les réseaux sociaux.

Le bilan se répartit comme suit : 66 opérations d’extinction d’incendies, 117 interventions de secours et d’assistance sur les routes, 233 interventions hors accidents de la circulation, en plus de 6 interventions dans divers autres domaines, apprend-on de même source.

Par ailleurs, dans le cadre des préparatifs pour la saison hivernale, la protection civile a appelé à suivre les recommandations suivantes: vérifier les appareils de chauffage et s’assurer de leur sécurité avant utilisation, laisser les bouches d’aération à l’intérieur des habitations pour éviter les risques d’étouffement. La protection civile a aussi recommandé le nettoyage régulier des cheminées et des conduits d’évacuation des gaz, ainsi que la vérification des fils électriques en évitant la surcharge des prises.