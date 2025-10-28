Hausse des prix : l’OTIC alerte sur les viandes rouges et les services internet

L’Organisation tunisienne d’orientation du consommateur (OTIC) a dénoncé, lundi, la flambée excessive des prix des viandes rouges, en dépit de l’existence de tarifs plafonds fixés par les autorités. Elle a appelé à l’instauration de prix réglementés, accompagnés de contrôles renforcés.

Dans un communiqué, l’OTIC a constaté que le kilo de viande ovine locale est vendu bien au-delà du plafond légal de 40 dinars, une situation similaire à celle de la viande bovine locale, dont le prix dépasse fréquemment les 32 dinars fixés. Selon l’organisation, cette hausse nuit gravement au pouvoir d’achat des ménages et exige une intervention immédiate des pouvoirs publics.

L’OTIC réclame donc la mise en place d’un système de prix réglementés pour les viandes rouges, ainsi qu’un renforcement des contrôles sur le terrain afin d’en garantir un impact direct et positif sur le pouvoir d’achat des consommateurs.

Par ailleurs, l’organisation a également alerté sur la hausse des prix des services internet, couplée à une dégradation de la qualité des prestations. Elle insiste sur la nécessité d’une régulation urgente du secteur pour assurer un service équitable et transparent, conforme aux attentes des consommateurs.