Gabès : transfert de 24 élèves après une intoxication due à la pollution industrielle

À la suite de l’intoxication de plusieurs élèves due à la pollution industrielle émanant des unités du Groupe chimique tunisien (GCT), la commission régionale de l’éducation à Gabès a autorisé le transfert de 24 élèves vers d’autres établissements scolaires.

Comme l’a précisé Kamel Bezzaouia, délégué régional de l’éducation, cette décision a été prise le 23 octobre, à l’issue d’une réunion exceptionnelle et après accord du ministère de tutelle. Les élèves du collège de Chatt Essalem ont ainsi été répartis entre le collège Habib Bourguiba à Gabès-ville et le collège Ibn Khaldoun à Gabès-Sud.

Un suivi psychologique leur est désormais assuré par des spécialistes, en collaboration avec les acteurs sociaux et institutionnels locaux, afin d’accompagner leur retour à la vie scolaire dans un environnement plus sûr.