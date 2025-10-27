Siliana : plus de 27 000 bovins vaccinés contre la fièvre aphteuse et la dermatose nodulaire

Les équipes vétérinaires relavant du Commissariat régional au développement agricole à Siliana sont parvenues lors du dernier trimestre à vacciner 27794 têtes bovines contre la fièvre aphteuse et 27145 têtes bovines contre la dermatose nodulaire.

Au cours de la même période, 316992 moutons et chèvres ont été vaccinés contre la fièvre aphteuse, 5364 chiens et 686 chats contre la rage ainsi que 196224 têtes ovines contre la variole et 103371 têtes ovines contre la brucellose, selon le chef de service de la production animale au CRDA de Siliana Abderrazek Mejri.

La même source a souligné à l’Agence TAP qu’une nouvelle campagne de vaccination contre la dermatose nodulaire sera lancée prochainement dans la région avec la contribution de vétérinaires privés, rappelant que la campagne de vaccination antirabique se poursuit jusqu’à fin octobre.