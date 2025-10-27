Ligue 1 Pro (11e journée) : désignation des arbitres et résultats des premiers matchs

Désignation des arbitres de la 11e journée du Championnat de la Ligue 1 de football professionnel, prévue les 29 et 30 octobre courant (tous les matches à 14h30):
– Mercredi 29 octobre
. A La Marsa:
AS Marsa – Etoile du Sahel
Arbitre : Achraf Harakati – VAR : Majdi Bellagha
. Au Bardo:
Stade Tunisien – CS Sfaxien
Arbitre : Amir Loucif – VAR : Hosni Naili
. A Monastir:
US Monastir – US Ben Guerdane
Arbitre : Nidhal Ltaief – VAR : Mehrez Malki
– Jeudi 30 octobre
. A Radès:
Espérance ST – CA Bizertin
Arbitre : Hamza Jaied – VAR : Walid Mansri
Déjà joués:
– Dimanche 26 octobre
. A Bir Bouragba:
AS Soliman 0
JS Omrane 0
. A Béja:
O. Béja 0
ES Zarzis 3 Stanley Oguh (45), Innocent Nshuti (63 et 73)
– Samedi 25 octobre
. A Kairouan:
JS Kairouan 1 Rayan Hamrouni (75)
Club Africain 3 Houssem Romdhane (5), Philippe Kinzumbi (68), Bilel Aït Malek (74)
. A Métlaoui:
ES Métlaoui 1 Sameh Bouhajeb (90+3)
AS Gabès 0