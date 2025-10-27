Ligue 1 Pro (11e journée) : désignation des arbitres et résultats des premiers matchs

Désignation des arbitres de la 11e journée du Championnat de la Ligue 1 de football professionnel, prévue les 29 et 30 octobre courant (tous les matches à 14h30):

– Mercredi 29 octobre

. A La Marsa:

AS Marsa – Etoile du Sahel

Arbitre : Achraf Harakati – VAR : Majdi Bellagha

. Au Bardo:

Stade Tunisien – CS Sfaxien

Arbitre : Amir Loucif – VAR : Hosni Naili

. A Monastir:

US Monastir – US Ben Guerdane

Arbitre : Nidhal Ltaief – VAR : Mehrez Malki

– Jeudi 30 octobre

. A Radès:

Espérance ST – CA Bizertin

Arbitre : Hamza Jaied – VAR : Walid Mansri

Déjà joués:

– Dimanche 26 octobre

. A Bir Bouragba:

AS Soliman 0

JS Omrane 0

. A Béja:

O. Béja 0

ES Zarzis 3 Stanley Oguh (45), Innocent Nshuti (63 et 73)

– Samedi 25 octobre

. A Kairouan:

JS Kairouan 1 Rayan Hamrouni (75)

Club Africain 3 Houssem Romdhane (5), Philippe Kinzumbi (68), Bilel Aït Malek (74)

. A Métlaoui:

ES Métlaoui 1 Sameh Bouhajeb (90+3)

AS Gabès 0