ESS : le comité directeur refuse la démission du président Zoubeir Beya

Le comité directeur de l’Étoile Sportive du Sahel (ESS) a annoncé, ce lundi 27 octobre 2025, avoir refusé la démission de Zoubeir Beya de son poste de président du club.

Selon le communiqué publié sur la page officielle de l’équipe, cette décision s’appuie sur l’article 46 des statuts de l’association et vise à préserver l’intérêt supérieur du club. La démission de Beya ne deviendra donc effective qu’à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de sa réception, période durant laquelle le comité directeur continuera à gérer les affaires courantes.

Cette décision intervient dans un contexte sportif délicat pour l’Étoile, récemment éliminée du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine face au club kényan Nairobi United (7-6 aux tirs au but), et actuellement douzième du championnat tunisien avec seulement neuf points en dix matchs.