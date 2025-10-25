Al Hazem – Al Nassr : Sur quelle chaîne regarder le match en direct ?

La 6ᵉ journée de la Saudi Pro League propose un choc intéressant ce samedi 25 octobre 2025, avec la rencontre entre Al Hazem et Al Nassr. Le coup d’envoi est prévu à 20h00 (heure locale), offrant aux fans de football une belle soirée de spectacle et de suspense.

Le match se jouera au Stade Al Hazem, domicile de l’équipe locale. Les deux équipes sont motivées à décrocher les trois points : Al Hazem cherchera à confirmer sa solidité à domicile, tandis que Al Nassr, emmené par ses stars, visera à consolider sa position dans le haut du classement.

Diffusion télé et streaming

Pour suivre la rencontre en direct, les supporters peuvent se tourner vers la plateforme DAZN, qui détient les droits de diffusion de la Saudi Pro League dans plusieurs pays. DAZN permet de regarder le match sur TV, ordinateur, tablette ou smartphone, offrant une grande flexibilité pour ne rien manquer de l’action.

Points clés à surveiller

Al Nassr reste un prétendant sérieux au titre et cherchera à imposer son jeu offensif.

Al Hazem, qui évolue à domicile, comptera sur sa défense et sa capacité à surprendre les grands du championnat.

Les buteurs à suivre : les stars d’Al Nassr et les talents locaux d’Al Hazem.

La rencontre pourrait influencer le classement général, surtout pour les équipes en lutte pour les premières places.

Résumé pratique :

Match : Al Hazem – Al Nassr

Compétition : Saudi Pro League, 6ᵉ journée

Date : samedi 25 octobre 2025

Heure : 20h00 (heure locale)

Diffusion : DAZN