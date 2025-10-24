Transition énergétique : la Tunisie transforme ses déchets en énergie durable

La Tunisie franchit une nouvelle étape vers une transition énergétique durable en misant sur la valorisation des déchets comme source d’énergie.

À travers une étude menée par l’Agence nationale de maîtrise de l’énergie (ANME) en collaboration avec des experts tunisiens et internationaux, le pays explore les meilleures pratiques et technologies, telles que la biodigestion et l’incinération avec récupération d’énergie, inspirées notamment des modèles français et allemand. Les résultats de cette étude, présentés lors d’un workshop organisé à Tunis avec le soutien de la GIZ, ouvrent la voie à une stratégie nationale et à une feuille de route à l’horizon 2050.

L’objectif est clair : réduire l’impact environnemental des décharges, améliorer la santé publique, créer de nouvelles opportunités économiques et renforcer le rôle de la Tunisie dans la lutte mondiale contre le changement climatique, tout en inscrivant ces efforts dans la logique de l’économie circulaire.