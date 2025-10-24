Affaire Nama Tounes : la justice refuse la libération d’Abdelkrim Slimane

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière auprès du Tribunal de première instance de Tunis a refusé la demande de libération d’Abdelkrim Slimane, président de l’association Nama Tounes et ancien dirigeant du Mouvement Ennahdha.

Le tribunal a décidé de reporter le procès à une date ultérieure, sans préciser le nouveau calendrier des audiences.

Abdelkrim Slimane, ainsi que plusieurs autres accusés, fait l’objet de poursuites pour blanchiment d’argent et obtention de financements étrangers d’origine suspecte. L’affaire s’inscrit dans le cadre d’enquêtes en cours sur le financement illégal d’organisations et d’activités politiques.