Tunisie : trois matchs amicaux au programme avant la Coupe arabe et la CAN 2026

La sélection tunisienne de football entamera sa série de matches amicaux internationaux, programmés durant la prochaine fenêtre FIFA, par une rencontre face à la Mauritanie, le 12 novembre prochain au stade Hammadi Agrebi de Radès, à partir de 18h30.

Radès accueillera également le deuxième match amical des Aigles de Carthage, qui les opposera à la Jordanie le 14 novembre (à la même heure), a annoncé ce jeudi la Fédération Tunisienne de Football (FTF).

Le Onze national se rendra par la suite en France pour affronter le Brésil le 18 novembre, au stade Pierre-Mauroy de Lille (coup d’envoi à 20h30).

Après avoir validé leur qualification pour la Coupe du monde 2026 (Canada/États-Unis/Mexique), les protégés de Sami Trabelsi poursuivent leur préparation pour la Coupe arabe, prévue au Qatar du 1er au 18 décembre 2025, puis la Coupe d’Afrique des Nations qui se tiendra au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

La Tunisie a gagné trois places au classement mondial de la FIFA publié le 17 octobre courant, passant de la 46ᵉ à la 43ᵉ position.