Loi de finances 2026 : plus de 50 000 recrutements prévus dans la fonction publique tunisienne

Le projet de loi de finances 2026 met l’accent sur la relance de l’emploi public en Tunisie, avec la création de plus de 50 000 postes dans la fonction publique.

Cette initiative vise à offrir des opportunités aux diplômés de l’enseignement supérieur et à ceux en chômage prolongé, tout en poursuivant la régularisation de la situation des agents contractuels, des ouvriers de chantiers et des enseignants suppléants. Le texte prévoit également la mise en œuvre effective de la lutte contre le travail précaire, conformément aux nouvelles lois encadrant les contrats de travail et interdisant la sous-traitance dans le secteur public. Parmi les principaux bénéficiaires figurent le ministère de l’Éducation avec plus de 18 000 recrutements, suivi par les ministères de la Santé (4 000 postes), de la Défense nationale (3 728), de l’Intérieur (2 695), et de la Jeunesse et des Sports (2 358).

D’autres départements, tels que ceux de l’Enseignement supérieur, de la Justice, de la Finance et de l’Agriculture, bénéficieront également de nouvelles affectations, illustrant la volonté de l’État de renforcer ses ressources humaines et d’améliorer la qualité des services publics dans l’ensemble des régions du pays.