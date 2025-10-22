Sousse : Un élève grièvement blessé après une chute d’un bus scolaire

Un grave accident s’est produit lundi soir à Sidi Bou Ali, dans le gouvernorat de Sousse. Un élève de 13 ans a été grièvement blessé après avoir chuté d’un bus scolaire en marche.

Selon des sources locales, le collégien, originaire de la localité de Menzel Station et scolarisé au collège de Sidi Bou Ali, est tombé à travers une ouverture de la porte du bus alors que celui-ci roulait à vive allure, dépassant la vitesse autorisée. L’adolescent a violemment heurté le bord du trottoir avant d’être transporté d’urgence au CHU Sahloul de Sousse. Il se trouve actuellement dans un état critique, placé dans un coma artificiel et sous assistance respiratoire au service de réanimation chirurgicale.

Des habitants de la région ont indiqué que le bus en question présentait un état d’usure avancé et faisait depuis plusieurs semaines l’objet de plaintes de la part des parents d’élèves, dénonçant un manque d’entretien et des défaillances au niveau de la sécurité.

La société de transport du Sahel, responsable du véhicule, n’a pas souhaité commenter l’incident. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de la chute et d’éventuelles responsabilités.